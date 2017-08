"Voor de ochtendsessie heeft Neymar de wens uitgesproken niet verder te gaan bij onze club. Hij heeft daarom toestemming gekregen de training te laten schieten en zijn toekomst te bepalen'', meldde FC Barcelona woensdag op de website.

Neymar kan een contract tekenen bij Paris Saint-Germain, dat 222 miljoen euro voor hem zou moeten betalen. Daarmee moet zijn tot 2021 lopende contract worden afgekocht. Neymar verlengde in oktober nog zijn verbintenis bij de club waar hij een aanvalstrio vormt met Lionel Messi en Luis Suárez en wordt, als alles doorgaat, de duurste voetballer op aarde.

Voorzitter LaLiga

De voorzitter van de Spaanse voetbalcompetitie Javier Tebas liet woensdag in de sportkrant AS weten dat hij de transfer niet zou accepteren. Volgens Tebas overschrijdt de Franse club de Financial Fair Play regels.

Sky Sports wist echter via een bron binnen de UEFA dat LaLiga, zoals de Spaanse competitie heet, niet de macht heeft een transfer tegen te houden. Volgens de regels van de UEFA mag een club niet meer dan 70 procent van de omzet aan spelerskosten uitgeven.