De Rotterdammer, die vandaag 75 jaar oud werd, kreeg die onderscheiding tijdens de jaarlijkse G-voetbaldag in Barendrecht. Beenhakker was in het verleden onder meer trainer van Ajax, Real Madrid, Feyenoord en het Nederlands elftal.

"De KNVB is trots op deze ridder. Zijn loopbaan, zijn aanwezigheid in ons voetbal, heeft er alweer een nieuwe status bij: Bondsridder. We feliciteren hem daarmee van harte en denken dat te doen namens vele, vele voetballiefhebbers", schrijft de KNVB.