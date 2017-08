De verdedigende middenvelder uit Amsterdam ondertekende woensdag een contract voor vier jaar bij Leeds United, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Bouy (24) speelt komend seizoen echter in de Spaanse tweede klasse bij Cultural y Deportiva Leonesa.

De club uit het noordwesten van Spanje huurt Bouy voor een jaar van Leeds United. De Nederlandse jeugdinternational werd opgeleid bij Ajax, maar nog voordat hij zijn debuut kon maken in de hoofdmacht stapte hij in 2012 al over naar Juventus. De Italiaanse topclub verhuurde Bouy aan achtereenvolgens Brescia, Hamburger SV, Panathinaikos, Palermo en twee keer aan PEC Zwolle.