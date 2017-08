Lucescu werkte in Turkije eerder bij Galatasaray en Besiktas. Zijn laatste club was Zenit Sint-Petersburg in Rusland. De oud-international is echter vooral bekend van de lange en succesvolle periode dat hij bij Shachtar Donetsk in Oekraïne werkte.

Terim stapte onlangs op, nadat hij betrokken was geweest bij een opstootje in een restaurant. De Turkse bond vond dat hij daarmee voor imagoschade voor het voetbal had gezorgd.