Cocu zei er vertrouwen in te hebben. ,,We hebben veel kwaliteit in onze selectie. Daarnaast moeten we zijn voorbereid op een behoudende tegenstander en moet onze instelling goed zijn. Dan komt het ongetwijfeld goed. We gaan ons plaatsen, dat moet gewoon gebeuren.''

Doelman Jeroen Zoet sloot zich daarbij aan. ,,We weten dat we beter kunnen en moeten dan in de eerste wedstrijd. We weten wat ons te doen staat. Als PSV zijn we verplicht om door te gaan in Europa.''