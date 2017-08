Doelman Ruiter zet krabbel bij Sunderland

De Amsterdammer vond die in Engeland. Sunderland degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Ruiter neemt bij de 'Black Cats' de plek over van Jordan Pickford, die naar Everton vertrok. ,,Het was altijd mijn droom om in Engeland te spelen, dus dit is een prachtige kans voor mij.''

De Noord-Hollander was jarenlang de vaste nummer één bij FC Utrecht. Ruiter stond afgelopen seizoen door een hersenschudding en sleutelbeenbreuk lang aan de kant en raakte daardoor zijn basisplaats kwijt aan David Jensen.