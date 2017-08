Tweede zware klap voor Keizer

Keizer zag Ajax tijdens zijn thuisdebuut dramatisch beginnen. "Het was een wedstrijd met verschillende gezichten. De eerste 25 minuten hadden we niets te zeggen door onverklaarbare reden. OGC Nice was spelbepalend, ze creëerden kansen en profiteerden van onze fouten", aldus Keizer.



"Daarna kwamen wij goed in het spel. Aan de bal werden we beter en feller. Dit resulteerde in een 1-1 stand met rust, een terechte ruststand. In de tweede helft wilden we vol doortrekken, dat hebben we met mate gedaan. We kwamen via een mooie goal op een 2-1 voorsprong. Daarna kregen we nog de kansen om deze uit te bouwen naar 3-1, dan konden we wat rustiger gaan zitten. Nu bleef het lastig tegen deze ploeg.''

Nice drong Ajax in de slotfase van het duel terug, wat de 2-2 tot gevolg had. "We kregen de goal tegen op het moment dat we achteruit liepen, niet onze sterkste kracht. We hebben er nog alles aan gedaan maar helaas is het niet gelukt. Ons doel was om de Champions League te halen, dat is goed voor de club en de spelers. We hebben namelijk veel goede talenten die zichzelf hadden willen laten zien in de Champions League.”

Voor Keizer is de voortijdige uitschakeling in het miljardenbal na de dramatische gebeurtenis rond Abdelhak Nouri de tweede klap in zijn periode als Ajax-coach. "Ons doel was het halen van de Champions League, dat is niet gelukt, een zware klap, maar de eerste klap is met afstand veel zwaarder dan deze. We zullen nu de boel bijeen moeten rapen, we moeten verder kijken richting de eerste competitiewedstrijd van volgende week tegen Heracles."