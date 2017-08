Olympisch kampioen in beeld bij PSV

Santos zelf lijkt, na een wat tegenvallend seizoen in de Bundesliga, wel oren te hebben naar een transfer naar de 23-voudig landskampioen. Morgen zit hij samen met zijn zaakwaarnemer om de tafel met HSV-sportchef Jens Todt om de toekomst te bespreken.

Santos kan niet meer rekenen op het volste vertrouwen van zijn trainer Markus Gisdol, die graag een nieuwe linksback wil aantrekken. HSV ziet die aanwinst wel liever eerst komen, voordat Santos vertrekt. De net van Sparta overgenomen Rick van Drongelen wordt door Gisdol vooral als een centrale verdediger ingeschat.

Het nieuwste Braziliaanse PSV-target tekende in 2013 een vijfjarig contract bij Granada, maar in Spanje speelde hij geen minuut. Na een huurperiode bij Udinese keerde Santos via Atletico Mineiro terug naar zijn vaderland. In Brazilië leefde Santos volledig op. Dankzij een glansrol op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro – met een gouden medaille als resultaat – verdiende hij een toptransfer naar de Bundesliga. Hamburger SV betaalde vorig jaar zo’n 6 miljoen euro voor de back, wiens contract nu nog doorloopt tot medio 2021.

De verwachting is dat HSV momenteel ongeveer hetzelfde bedrag wil incasseren voor de eenmalig international van het Braziliaanse nationale team. PSV heeft dankzij de verkoop van Willems aan Eintracht Frankfurt (ruim 6 miljoen plus bonussen) ook de nodige munitie in huis om een gerenommeerde vervanger vast te leggen. De club heeft op de transfermarkt hoog ingezet door het vizier te richten op een paar opties, die spelen in een Europese topcompetitie (vaak met bijbehorend salaris), onder wie Santos. Technisch manager Marcel Brands wil desgevraagd niet in gaan op namen.

Voor Santos zou een Europees avontuur bij PSV ook verleidelijk klinken, aangezien het zo beruchte Hamburger SV al jarenlang kwakkelt in de Bundesliga. Om dat totaalplaatje te schetsen, moeten de Eindhovenaren vanavond tegen NK Osijek wel vol aan de bak. Na de 1-0 thuisnederlaag in het Philips Stadion heeft het elftal van trainer Phillip Cocu zich in een bijzonder lastige situatie gemanoeuvreerd in de derde voorronde van de Europa League.