Cocu: 'Wij gaan ons plaatsen, dat moet gewoon gebeuren'

De positie van de hoofdcoach staat intern niet ter discussie. Geluiden dat er rondom trainingscomplex De Herdgang wel eens wat kritischer naar elkaar mag worden gekeken, wordt door alle betrokkenen weggewuifd. „Wij zijn heel erg kritisch naar elkaar. Als spelers, technische staf en binnen de club. Ik dus ook”, stelt Cocu, die bekend staat als een ware professional. „Ik vind het belangrijk dat wij uitstralen dat we er alles aan doen om te winnen. Het scenario dat het niet lukt, past niet in mijn gedachte. Wij gaan ons plaatsen, dat moet gewoon gebeuren.”

Het zou voor Cocu misschien verleidelijk zijn om de hitte in Oost-Kroatië aan te wijzen als mogelijke extra tegenstander. Maar geen haar op z’n hoofd die daar aan denkt. In Osijek tikt de temperatuur overdag de 40 graden aan, vanavond zal het net als gisteravond tijdens de training in Stadion Gradski misschien tien graden warmer zijn.

„Ook in de voorbereiding hebben we onder hoge temperaturen gespeeld”, weet Cocu. „Daar kunnen we ons op instellen. We hebben koelvesten mee, drinken veel en bereidden ons zo goed mogelijk voor. Osijek zal ons de bal weer gunnen. Daar moeten wij veel meer uit zien te halen dan vorige week. En daar zijn we ook toe in staat.”

Met naar verwachting zo’n 14.000 dolenthousiaste toeschouwers, en enkele tientallen meegereisde PSV-fans, wacht PSV hoe dan ook een heet avondje tegen een nederige club. Foto’s van Diego Maradona en Prins Charles met tricots van NK Osijek hangen vol trots in het stadion, ook Cocu en zijn spelers zijn er hartelijk welkom geheten. Voor de tot vorige week bij veel mensen zo onbekende ploeg is dit een van de grootste wedstrijden uit de historie. De Hongaarse mede-eigenaar heeft vorige week in Eindhoven nota bene voor het eerst in een stadion gezeten.

De wedstrijd leeft dus aan de Drava, maar voor PSV telt maar een ding: winnen en doorgaan. De oude tribunes, sintelbaan, mogelijke intimidaties, noem het allemaal maar op, het zal de Eindhovenaren een worst zijn. „Wat er allemaal omheen gebeurt, maakt mij niet uit”, vat doelman Jeroen Zoet die houding pakkend samen. „Volgens mij spelen we gewoon op het veld.”