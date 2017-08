De 22-jarige Canadees heeft zich teruggetrokken met een hamstringblessure. De Grasse werd gezien als een belangrijke concurrent van Usain Bolt op de 100 meter van zaterdag. Bolt neemt na de WK afscheid als topsporter.

"Het hele jaar was ik gefocust op de 100 meter in Londen. Ik voelde me uitstekend en keek er erg naar uit tegen de beste atleten ter wereld te lopen. Het is onvoorstelbaar voor mij dat ik dat nu niet kan doen, maar ik moet mij erbij neerleggen'', aldus De Grasse, die de blessure maandag tijdens een training opliep.