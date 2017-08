VIDEO - Samenvatting nederlaag Ajax

Het Europese avontuur van Ajax gaat nu verder in play-offs van de Europa League, waar in twee duels een plaats in de groepsfase verdiend kan worden.

Arnaud Souquet bracht Nice al in de derde minuut op voorsprong. Donny van de Beek schoot Ajax in de 26e minuut op gelijke hoogte. Davinson Sanchez bracht Ajax in de 56e minuut op voorsprong. Vincent Marcel tekende in de 79e minuut voor de belangrijke gelijkmaker (2-2).