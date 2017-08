De middenvelder was behoorlijk aangeslagen door de uitschakeling in de voorronde van de Champions League.

"Dit is heel zuur. We kwamen moeilijk in de wedstrijd en direct ook snel op achterstand. Daarna draaiden we het nog om, maar vanaf het moment van de 2-1 zijn we nauwelijks meer aan de bal geweest", aldus Ziyech."

Foto: Matty van Wijnbergen

"We stopten met voetballen. Toen namen zijn het initiatief over en kwamen ze er een paar keer gevaarlijk uit. Dat die tegentreffer tien minuten voor tijd ook daadwerkelijk viel, was een echte domper. Al met al was het een heel zure avond."

Ziyech weet dat Ajax niet veel tijd heeft om stil te staan bij het verlies. Volgende week zaterdag wacht het eerste competitieduel met Heracles Almelo en vijf dagen later volgt het eerste play-offduel met als inzet een plek in de groepsfase van de Europa League. "De volgende wedstrijden komen er alweer snel aan. We moeten ons daar rap op gaan focussen, hoe moeilijk dat ook is."