De tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten maakte zijn beslissing donderdag bekend.

Foto: AFP

In april van dit jaar verloor Klitsjko de strijd om de wereldtitel van de Engelse bokser Anthony Joshua. Het spektakel in Wembley, dat met 90.000 bezoekers was uitverkocht, zou volgens het contract dat beide boksers tekenden een vervolg krijgen. Door de beslissing van Klitsjko komt er nu geen rematch, die gepland stond op 11 november in Las Vegas. "Na mijn laatste gevecht tegen Joshua heb ik de tijd genomen om te bedenken wat ik nu wil en ben ik tot dit besluit gekomen."

Als amateurbokser pakte Klitsjko in 1996 goud bij de Olympische Spelen van Atlanta. Tussen 2006 en 2015 was de Oekraïner de algehele wereldtitelhouder. In zijn gehele bokscarrière won Klitsjko 64 gevechten in de ring en werd hij slechts vijf keer verslagen.

"Ik had niet voor mogelijk gehouden dat ik zo'n lange en succesvolle loopbaan in het boksen zou hebben. Ik dank iedereen die mij geholpen heeft en boven alles mijn familie, mijn team en mijn vele fans."