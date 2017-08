Visser: 'Dan kan ik 100 meter horden er bij doen'

Visser (22) werkte deze zomer al twee zevenkampen af. In Götzis kwam ze tot een puntentotaal van 6355 en plaatste ze zich voor de WK in Londen, enkele weken later eindigde ze als tweede in de zevenkamp van Ratingen met 6183 punten. "Als ik fit en goed uitgerust ben, kan ik in Londen wat moois doen", zegt ze in aanloop naar de titelstrijd in het Olympisch Stadion, die zaterdag voor haar begint. "En als ik fit uit de zevenkamp kom, dan kan ik ook nog de 100 meter horden er bij doen."

Visser ziet ook wel dat ze op de horden sprongen vooruit heeft gemaakt, maar ze is gewoon nog niet klaar met de meerkamp. "Vorig jaar was flut door blessures, maar dit jaar ben ik langzamerhand weer naar boven aan het klimmen. Het voelt goed. Ik heb er zo veel werk ingestoken en het kan nog zoveel beter, ik zou er echt geen vrede mee hebben als ik nu al de voorkeur zou geven aan de horden."