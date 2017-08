De ploeg van Sarina Wiegman rekende in de Grolsch Veste af met Engeland: 3-0. Het land dat acht jaar geleden nog tussen Oranje en een finaleplaats op het EK instond. Deze keer lukte het de Oranjevrouwen wel om de sterke Engelse ploeg te vloeren, en dus wacht komende zondag om 17.00 uur Denemarken in de eindstrijd.

In de groepsfase bleek Oranje al te sterk voor de Deense ploeg. Op Het Kasteel werd een benauwde overwinning in de wacht gesleept. Oranje versloeg de afgelopen weken in eigen land achtereenvolgens Noorwegen, Denemarken, België, Zweden en vandaag dus Engeland op weg naar de eindstrijd.

Het Nederlands elftal. Foto: AFP

Bondscoach Sarina Wiegman kreeg een uurtje voor de aftrap goed nieuws. Verdedigster Stefanie van der Gragt, die tegen Zweden was uitgevallen, kon gewoon in actie komen.

In de 21e minuut kwam Oranje tot vreugde van de dolenthousiaste fans in de Grolsch Veste op voorsprong. Op aangeven van Jackie Groenen kopte Vivianne Miedema de 1-0 erin. Het betekende de tweede goal van het toernooi voor de spits van Arsenal, die de bal tegendraads achter Siobhan Chamberlain kopte. Ook in de kwartfinales tegen Zweden maakte de 21-jarige aanvalster uit Hogeveen een doelpunt.

Vivianne Miedema heeft de score geopend. Foto: AFP

Het had weinig gescheeld of de Engelse ploeg had binnen vijf minuten voor de gelijkmaker gezorgd. Sherida Spitse haalde een gevaarlijke kopbal van Jade Moore met kunst - en vliegwerk van de lijn.

Nadat Shanice van de Sanden kort na de pauze al dicht bij de tweede treffer van Oranje was, zorgde Daniëlle van de Donk in de 62e minuut voor de bevrijdende tweede treffer. De 25-jarige Nederlandse profiteerde van een geweldige flater in de Engelse verdediging en rondde beheerst af.

Daniëlle van de Donk zorgt voor de bevrijdende 2-0. Foto: AFP

Het bleek de beslissende treffer. In de 83e minuut kwam Engeland nog dicht bij een treffer, maar het was keepster Sari van Veenendaal, die zoals zo vaak dit toernooi scherp bleek. Jodie Taylor, topscoorster van het toernooi met 5 treffers, kreeg de bal niet langs Van Veenendaal.

Sterker nog: in de slotminuut zorgde Lieke Martens via een Engels been voor de derde treffer. Dolle vreugde maakte zich van het publiek en de Oranjespeelsters meester. Nog één zege en die vreugde zal de komende weken helemaal geen grenzen meer kennen.