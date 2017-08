Afgang compleet voor PSV na Europese exit

Na de blamage van vorige week in het Phillips Stadion besloot Cocu om zijn elftal te wijzigen. Nieuwelingen Derrick Luckassen en Hirving Lozano stonden voor het eerst in de basis in een officieel duel, terwijl Davy Pröpper ten faveure van Bart Ramselaar terugkeerde op het middenveld. Luuk de Jong moest op de bank plaatsnemen, waardoor Jürgen Locadia in de spits stond.

Ook met die nieuwe basiself ging PSV stroef van start tegen de Kroaten, die er niet voor terugdeinsden om af en toe met harde overtredingen de grens op te zoeken en daar overheen te gaan. Het tempo lag wederom te laag bij de Eindhovenaren, die halverwege de eerste helft een gigantische klap te verwerken kregen. Uit een directe vrije trap schoot Petar Bockaj de bal fraai - dat moet gezegd - achter de kansloze Jeroen Zoet: 1-0.

Voor PSV was het nu zaak om tweemaal te scoren in het snikhete Gradski Stadion. Vanaf de aftrap stichtte Steven Bergwijn direct gevaar, maar zijn schot werd geblokt. Kort voor rust dacht Pröpper voor de gelijkmaker te zorgen, maar zijn inzet werd van de doellijn gehaald.

Foto: Pro Shots

In de tweede helft liet Osijek de bal aan PSV, maar de ploeg van Cocu slaagde er maar niet in om de Kroatische muur te slechten. Daarvoor ontbrak simpelweg de overtuiging en klaarblijkelijk het vertrouwen. De Kroaten hielden eenvoudig stand en stichtten af en toe zelfs gevaar met snelle uitbraken, afstandsschoten en vrije trappen.

Reeks voorbij

Voor PSV eindigt zodoende het Europese avontuur voordat deze goed en wel begonnen was. Voor de nummer drie van het vorige Eredivisie-seizoen is het voor het eerst in 43 seizoenen dat het niet deelneemt aan een Europees hoofdtoernooi.