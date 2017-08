"We staan in de finale en dat fantastisch", zei Wiegman tegen de NOS na de overtuigende zege op Engeland: 3-0. "Een geweldige prestatie, en die willen we zondag weer neerzetten."

In de EK-finale is Denemarken in Enschede de opponent. In de groepsfase won Oranje al van de Deense vrouwen: 1-0. "We gaan voor de Europese titel. Het wordt knallen tegen Denemarken", beloofde Wiegman.

De bondscoach had in haar enthousiasme de derde treffer niet meer voor ogen. "De eerste goal was geweldig, de tweede heel alert. De derde weet ik al niet meer. Die moet ik terugkijken. We wisten dat zij heel opportunistisch zouden spelen. We hadden het soms moeilijk, maar dat is niet gek tegen een ploeg met zo veel power. We moeten nog wat meer lef hebben om op te bouwen in plaats van de lange bal te spelen, maar soms moest het gewoon zo.''