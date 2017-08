Cocu: 'De druk zal toenemen'

Daardoor doet PSV voor het eerst in 43 jaar niet mee aan een Europees hoofdtoernooi. Hoewel de Eindhovenaren ook in Kroatië amper tot kansen kwam, was Cocu wel te spreken over de getoonde inzet. "Ik heb in ieder geval gezien dat het team de volle honderd procent heeft gegeven, misschien zelfs wel meer", aldus de oefenmeester in gesprek met FOX Sports. "Dat eis ik ook van ze. Je kunt een goede of minder goede wedstrijd spelen, maar daar mag het nooit aan liggen."

Cocu vond dat PSV op bezoek bij Osijek gevaarlijker was dan in Eindhoven. "We brachten hier meer dan thuis bij ons, onder zware omstandigheden", doelt Cocu op het drukkende, warme weer in Kroatië. "Maar de echte klap van deze uitschakeling, die komt pas later."

Later, op de persconferentie, moest Cocu toegeven dat het logisch is dat de druk op zijn positie zal toenemen. "Dat is logisch. We hebben een doelstelling niet gehaald."