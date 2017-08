Iheanacho van Manchester City naar Leicester

"Het voelt goed en ik ben blij om bij dit team te horen", zei Iheanacho op de website van zijn nieuwe club. Manager Craig Shakespeare was al even enthousiast: "Hij is een geweldige aanwinst voor ons. Hij is jong, hongerig en klaar voor de volgende stap in zijn ontwikkeling."

Iheanacho debuteerde in augustus 2015 bij City, maar had stevige concurrentie van onder meer Sergio Agüero. In totaal kwam de Nigeriaan tot 21 doelpunten in 64 officiële wedstrijden. Als international scoorde hij al zes keer in tien interlands.