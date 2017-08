De Schot, de nummer één van de wereld, kampt met een heupblessure. Ook de Kroaat Marin Cilic ziet af van deelname. Hij heeft last van een spierblessure, opgelopen in de Wimbledonfinale tegen Roger Federer.

Ook Stan Wawrinka, de nummer drie van de wereld, trok zich al terug voor de Rogers Cup, de Zwitser is geblesseerd aan een knie. "Ik vind het jammer dat ik niet naar Montreal kan komen'', liet Murray weten.

"Ik doe er alles aan om zo snel mogelijk weer op de baan te staan.'' De grote vraag is of de geblesseerde tennissers op tijd fit zijn voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint op 28 augustus.