De nummer tien van Oranje ging donderdag in de halve finale van het EK tegen Engeland (3-0) voorop in de strijd en bekroonde haar optreden met een doelpunt, de 2-0. Al kreeg Van de Donk daarbij wel wat hulp van Fara Williams, haar gelouterde ploeggenote bij Arsenal, die de bal te kort terugkopte op de Engelse keepster waarna de Brabantse dankbaar profiteerde.

"Daar ga ik haar het hele seizoen mee pesten'', zei Van de Donk met een brede grijns. "En over deze wedstrijd zullen al die Engelse meiden me nog lang horen in de kleedkamer. Ik had nooit verwacht dat we in de halve finale met 3-0 zouden winnen van Engeland. Dit was weer een echte teamprestatie, ik ben zó trots op iedereen. Het was lastig voetballen, Engeland maakte er een fysieke wedstrijd van, maar we hebben toch weer gewonnen.''