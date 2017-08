In gesprek met FOX Sports wilde Locadia niet praten over een moeilijke avond voor PSV. "Ik weet niet of het een moeilijke avond was. We hadden ook kansen, maar omdat we die niet maken, wordt het moeilijk. Maar Cristiano Ronaldo mist ook wel eens kansen. Die heeft ook periodes gehad dat hij droog stond."

Volgens Locadia was Osijek meer gemotiveerd dan PSV. "Voor hun was het de wedstrijd van hun leven. Voor mij is het moeilijk om dat gevoel op te roepen", luidde de opmerkelijke verklaring van de spits. "Het is niet hetzelfde als dat je tegen Bayern München speelt."