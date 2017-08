"Dit komt ons niet zomaar aanwaaien, dit is waar we de laatste jaren aan hebben gewerkt'', zei de linksbuiten van Oranje donderdag na het bereiken van de EK-finale. "Veel meiden hebben in hun carrière geïnvesteerd en stappen gemaakt. Steeds als we weer bij elkaar kwamen bij Oranje, zag je het niveau omhoog gaan. En dit komt er na al die jaren nu uit, dat is mooi om te zien.

De voetbalsters van bondscoach Sarina Wiegman kunnen zondag in de finale tegen Denemarken hun opmars bekronen met de Europese titel. "Voor het toernooi riepen we steeds dat dit 'ons EK' moest worden. Nog één wedstrijd winnen en het is ook echt óns EK'', zei Martens, die met haar flitsende optredens goede kans maakt om tot beste speelster van het toernooi te worden uitgeroepen.

"Maar daar gaat het mij niet om, ik hoop dat we straks met z'n allen de geschiedenisboeken ingaan. Mijn droom is om Europees kampioen te worden. Alles wat er individueel bijkomt, is mooi meegenomen.''