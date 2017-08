Van onze Telesportredactie

Scouts van Ajax bekeken de 23-jarige verdediger vanaf de tribune in het stadion Gradski. Barac is een linker centrale verdediger van 1 meter 90, die ook als linksback uit de voeten kan. Afgelopen winter was FC Groningen in de markt voor de Kroatisch international, maar werd het bod van circa één miljoen euro door Osijek afgewezen.