Sterren in de schaduw van Bolt

Mo Farah

Ook ’sir’ Mo Farah neemt tijdens deze kampioenschappen afscheid als actief atleet. De 34-jarige Brit van Somalische komaf kan vanavond het olympisch stadion van Londen al laten ’ontploffen’ door de 10 kilometer te winnen. Volgende week zaterdag is de finale van de 5 kilometer, de laatste race van zijn onvoorstelbare loopbaan. Farah won beide afstanden tijdens de laatste twee edities van de Olympische Spelen en de laatste twee wk’s. Hij traint onder de veelbesproken coach Alberto Salazar die sinds dit jaar ook de Nederlandse Sifan Hassan onder zijn hoede heeft. Verdachtmakingen over doping maakten Farah onlangs nog erg boos: "Ik ben ziek van al dit soort verhalen. Ik zal nooit positief worden getest op doping.”

Wayde van Niekerk

Usain Bolt noemde de 25-jarige Zuid-Afrikaan dinsdag nog zijn mogelijke opvolger. Van Niekerk verbaasde de wereld vorig jaar in Rio de Janeiro door op de 400 meter een 17 jaar oud wereldrecord van Michael Johnson uit de boeken te lopen (43,03). In Londen zal deze bescheiden atleet niet alleen een gooi doen naar het goud op de 400 meter, maar ook op de 200 meter. Omdat Bolt tijdens deze kampioenschappen de 200 meter niet loopt, ligt volgens veel kenners voor Van Niekerk de dubbel in het verschiet.

Nafissatou Thiam

Deze dochter van een Belgische moeder en een Senegalese vader is sinds vorig jaar een soort wereldwonder in de atletiek. De meerkampster uit Namen werd in Rio de Janeiro verrassend olympisch kampioen en stuntte twee maanden geleden in Götzis door de magische grens van 7000 punten te doorbreken. Nafi heeft morgen en overmorgen waarschijnlijk niet veel te duchten van Anouk Vetter, Nadine Broersen en Nadine Visser, de drie Nederlandse deelneemsters aan de zevenkamp.

Elaine Thompson

De sprintkoningin van Rio de Janeiro heeft dit seizoen al meerdere malen laten zien dat ze nog steeds de snelste is van allemaal. Daarom is het wel prettig voor Dafne Schippers dat de Jamaicaanse dit keer de 200 meter laat schieten zodat de winstkansen voor de Nederlandse sprintster toenemen. Maar in de finale van de 100 meter zal Thompson zondagavond hoogstwaarschijnlijk de snelste zijn van allemaal. Ze heeft niet alleen de beste twee jaartijden achter haar naam staan (10,71 en 10,78) maar deed drie weken geleden, tijdens de Daimond League-wedstrijd in Londen, iets heel bijzonders. Ze won de honderd meter in 10.95 (net voor Schippers) en liep toen niet op spikes, maar op trainingsschoenen met een platte zool. "Dat was even nodig om mijn achillespezen te beschermen”, verklaarde Thompson.

Allyson Felix

Dit Amerikaanse fenomeen op de langere sprintnummers is inmiddels 31 jaar oud maar nog steeds bijzonder ambitieus. Ze won in haar loopbaan zes gouden olympische medailles en al 13 wk-medailles. Wanneer ze in staat is tijdens deze kampioenschappen nog twee medailles te veroveren (400 meter en 4x400 estafette), verbetert ze het record van Melene Ottey, die 14 maal het podium mocht beklimmen bij een mondiale titelstrijd. Vorig jaar, tijdens de Spelen in Rio, verspeelde Felix olympisch goud op de 400 meter doordat Shaunae Miller-Uibo, een atlete van de Bahama’s, letterlijk een fractie voor haar over de finish dook. Chicken legs aast op nu op revanche.

Caster Semenya

De olympische kampioene op de 800 zorgt altijd voor veel discussie want ze is een hyperandrogene atlete, een vrouw met een hoog testosterongehalte. De geleerden zijn het er over eens dat dit haar voordeel oplevert op de atletiekbaan. Dat zou kunnen verklaren waarom deze vrouw, die er opvallend mannelijk uitziet, al jaren ongeslagen is op de 800 meter. De IAAF (internationale atletiekfederatie) roept om maatregelen, maar het CAS (internationale gerechtshof voor de sport) wil daar nog niet aan. Semenya doet in Londen niet alleen mee op de 800 meter, maar ook op de 1500 meter. Dit betekent dat ook de Nederlandse favoriete Sifan Hassan met deze veelbesproken atlete te maken zal krijgen.