Oranje-verdedigster Van Es: 'Met beide benen op de grond blijven staan'

,,Het is mooi om aan de top te komen, maar het is nog veel belangrijker dat we daar ook blijven'', zegt linksback Kika van Es. ,,Dit is niet het einde, er zit nog veel meer in. We moeten nu doorpakken.''

Natuurlijk, het eerste doel is zondag Europees kampioen worden. Al wekenlang roepen de voetbalsters ,,dit is ons EK'' en daar kan tegen Denemarken de kroon op worden gezet. ,,Het is prachtig wat we allemaal meemaken, maar we moeten wel met beide benen op de grond blijven staan'', aldus Van Es. ,,Dit is een toernooi, daarin staat iedere wedstrijd op zich. Kijk naar Oostenrijk, dat haalde ook de laatste vier, terwijl wij in de voorbereiding nog met 4-0 van ze wonnen. We moeten zorgen dat we na het EK op deze weg verder gaan.''

Oranje won op het toernooi in eigen land al van Noorwegen (1-0), Denemarken (1-0), Zweden (2-0) en Engeland (3-0), traditionele toplanden in het vrouwenvoetbal. ,,Van België wonnen we ook, maar daar hadden we veel moeite mee. Terwijl we iedere wedstrijd willen domineren. Zo ver zijn we echter nog niet'', aldus Van Es, die na het EK overstapt van Achilles'29 naar FC Twente. De verdedigster staat misschien wel symbool voor het huidige Oranje. Stap voor stap naar de top, door steeds hard te blijven werken.

Het is pas acht jaar geleden dat de voetbalsters debuteerden op een EK. In 2015 volgde het eerste optreden op het WK. En nu is Oranje nog één overwinning verwijderd van de Europese titel. ,,We hebben in de voorbereiding op dit EK oefenwedstrijden gespeeld tegen grote landen, daar worden we zelf ook beter van. Ook hebben we veel tijd gestoken in het elkaar beter leren kennen'', zegt Van Es. ,,Deze groep bestaat uit 23 verschillende meiden, iedereen is anders en gaat op een andere manier met dingen om. Het teamgevoel is heel sterk geworden. Daarom voelen we op dit EK amper druk, we zijn heel relaxed. We weten wat we aan elkaar hebben en dat we op elkaar kunnen vertrouwen.''