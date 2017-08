Code rood PSV

Cocu beseft dat zijn job als hoofdcoach (hoofd)onderwerp van discussie is. ,,De druk zal verder toenemen. Dat is logisch. Maar als ik geen kracht, motivatie en overtuiging meer heb, zou ik hier niet meer zitten.”

Niet alleen bewijst PSV na de zeperd in het bloedhete Oost-Kroatië het Nederlandse voetbal een slechte dienst en loopt het zelf miljoenen mis, maar bovenal voor de club PSV is uitschakeling tegen een Kroatische subtopper een sof van ongekende proporties.

Ruim een week voor de competitieouverture tegen AZ staat heel voetbalminnend Eindhoven onder hoogspanning. Dat de clubleiding zijn coach beschermt en stelt dat diens positie niet ter discussie staat, valt te prijzen. Maar dat het slechts denkbare scenario na een ondermaats seizoen nu werkelijkheid is geworden, geeft te denken. Snel herstel in de Eredivisie is de enige reddingsboei, die de spelersselectie zelf in handen heeft.

Uitschakeling terwijl het hoofdgerecht nog lang niet is opgediend, is voor PSV een afgang van jewelste. Zeker gezien het feit dat de club al 43 jaar op rij het hoofdtoernooi van een Europees toernooi heeft bereikt en de afgelopen twee jaar dankzij de behaalde kampioenschappen uitkwam in de Champions League. Aanvaller Jürgen Locadia typeert de vroege uitschakeling nu niet voor niets als ’bedroevend’.

De manier waarop het elftal van Cocu twee seizoenen terug op volwassen wijze te sterk was voor Manchester United, CSKA Moskou, VfL Wolfsburg en tegen Atletico Madrid pas na strafschoppen toegaf staat nog fris in het geheugen. Zulke resultaten geven de club meer aanzien over de landsgrenzen, spelers een extra dimensie in hun ontwikkeling en potentiële nieuwe aanwinsten een extra reden om voor PSV te kiezen. Al die pluspunten vallen nu weg.