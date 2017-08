premium

Wijnaldum en Liverpool loten Hoffenheim

21 min geleden

Liverpool moet met Hoffenheim zien af te rekenen voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. De club van Oranje-international Georginio Wijnaldum werd vrijdag tijdens de loting voor de play-offs aan de Duitsers gekoppeld. Liverpool eindigde vorig seizoen als vierde in de Premier League, Hoffenheim nam in de Bundesliga dezelfde positie op de ranglijst in.