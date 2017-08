Fraser: 'Ik ga uit van het goede van de mens'

Zijn absentie komt tegelijkertijd met het nieuws dat Fraser in het doel de voorkeur geeft aan Remko Pasveer, die deze zomer overkwam van PSV. De sluitpost verdedigt zaterdag tegen Feyenoord sowieso het doel. "Op dit moment kies ik voor Pasveer, maar ik ben geen helderziende en weet niet hoe het over twee maanden is", aldus Fraser.

Voor Room, die de voorbije seizoenen een vaste waarde in het Vitesse-doel was, is het verlies van zijn basisplaats een domper. De doelman van Curaçao meldde zich donderdag ziek, maar volgens Fraser moet men daar niet meer achter zoeken. "Ik ga uit van goede in de mens. Zeker bij mijn spelers Het ziet ernaar uit dat hij op korte termijn weer fit is."