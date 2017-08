Nederlands beachduo naar kwartfinale WK

Het Nederlandse duo stuntte donderdag al met een zege op de als eerste geplaatste Brazilianen Álvaro Morais Filho en Saymon Barbosa Santos: 21-17 21-18.

Varenhorst en Van Garderen beleefden een sterke start van hun achtste finale tegen de Cubanen en namen een voorsprong van 6-0 in de eerste set. In de verloren tweede set verspeelden ze drie wedstrijdpunten. In de beslissende derde set gaven ze nog eens twee wedstrijdpunten weg voordat ze toesloegen.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wisten zich donderdag niet voor de kwartfinales te plaatsen. De wereldkampioenen van 2013 en winnaars van brons op de Olympische Spelen van 2016 werden verrassend uitgeschakeld door de Belgen Dries Koekeltoren en Tom van Walle.