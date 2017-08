Ten Hag: 'Dit is een prachtig affiche'

"Het is een hele mooie loting. Een prachtig affiche", toont Ten Hag zich enthousiast in gesprek met FOX Sports. "Maar het is natuurlijk wel een hele sterke ploeg. Zenit behoort tot de betere ploegen van Rusland. Vorig seizoen werden ze geen kampioen, maar in de voorgaande jaren zijn ze dat wel geweest. Het stadion daar is supernieuw, dus het wordt een belevenis om er te spelen."



De coach moet zich nog wel verdiepen in de ploeg van trainer Roberto Mancini. "Ik ken ze nog niet. Dit is in ieder geval een superervaring. Nu moeten we ons voorbereiden en dan gaan we ervan genieten."

FC Utrecht speelt op 17 en 24 augustus tegen de Russische grootmacht. Normaal gesproken zou de ploeg van Ten Hag eerst een thuiswedstrijd spelen, maar de kans bestaat dat de eerste wedstrijd in Sint-Petersburg wordt gespeeld. Dit omdat Ajax een hogere UEFA-ranking heeft en daarom voorrang krijgt.