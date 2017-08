premium

Etappezege Barbero, Landa behoudt leiding

22 min geleden ANP

Carlos Barbero heeft vrijdag de vierde en voorlaatste etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Spaanse wielrenner van Movistar was in de 147 kilometer lange etappe van Bodegas Nabal naar Clunia in een sprintje omhoog sneller dan de Italiaan Gianni Moscon.