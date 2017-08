"We hebben in de voorbereiding al tegen twee Russische clubs (Rubin Kazan en FC Ufa, red.) gespeeld en niet verloren. Dus dat biedt perspectief", lachte de aanvoerder bij Fox Sports nadat Utrecht aan Zenit Sint Petersburg werd gekoppeld.

"We zijn de underdog, dat is een mooie positie. Het niveau van het Russische voetbal is de laatste jaren omhoog geschoten, dus het wordt een pittige kluif om de groepsfase van de Europa League te halen."