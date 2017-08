premium

Boosheid bij Bolt: 'Slechtste die ik ooit heb meegemaakt'

47 min geleden

Usain Bolt plaatste zich vrijdagavond als snelste in zijn serie voor de halve finales op de WK atletiek in Londen. Maar over zijn race was de Jamaicaanse titelverdediger, die in Londen afscheid neemt van de topsport, allerminst tevreden.