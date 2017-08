premium

Kongolo ziet Monaco maar moeizaam winnen

35 min geleden ANP

Titelverdediger AS Monaco is de Franse competitie moeizaam begonnen. De ploeg van succescoach Leonardo Jardim moest vrijdag alle zeilen bijzetten om de eerste wedstrijd te winnen. Uiteindelijk versloeg AS Monaco (zonder Terence Kongolo in de selectie) Toulouse in het eigen Stade Louis II met 3-2.