Bergdølmo: ’Ajax moet van Rosenborg kunnen winnen’

In de 83 wedstrijden die Bergdølmo voor Rosenborg uitkwam, verdiende hij (in 2000) een contract bij Ajax. "Rosenborg is op dit moment de beste ploeg van Noorwegen. Een grote naam, ja. Maar het is alweer zestien jaar geleden dat die club echt goed was”, aldus de verdediger.

Veel meer kwaliteit

"Het elftal van Rosenborg is gemiddeld 27 of 28 jaar oud en Ajax 21 of 22, maar Ajax heeft veel meer kwaliteit en moet over twee wedstrijden kunnen winnen. Normaal speelt Rosenborg 4-3-3, maar tegen een sterkere tegenstander kan dat ook zo maar 4-5-1 worden”, aldus de 63-voudig Noors international.

Hij noemt aanvoerder Mike Jensen en de IJslandse aanvaller Matthias Vilhjalmsson de gevaarlijkste spelers. "Alleen speelt die laatste niet alles, omdat Nicklas Bendtner er ook nog is”, aldus Bergdølmo. Ajax speelt 17 augustus eerst thuis, een week later in Trondheim.