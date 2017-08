Deens 'snoepje' levensgevaarlijk voor Oranje

De populariteit van Harder kent in Denemarken geen enkele grens meer. De 24-jarige captain en grote vedette van de nationale ploeg, is in elk opzicht een rolmodel. De blondine, die haar eigen fancy website heeft en nieuwe generaties enthousiast maakt met clinics op haar eigen Pernille Harder-trainingcamps, is hét gezicht van het vrouwenvoetbal in Denemarken. Dat beleeft met dit EK ook in dat deel van Scandinavië haar grote doorbraak. De waanzinnige kwartfinale tegen Duitsland (1-2 winst), dat het EK zes keer op rij won, heeft de gekte laten exploderen. Kijkcijfers zijn sindsdien verdubbeld van een half tot een vol miljoen kijkers tijdens de halve finale tegen Oostenrijk. En dat op een bevolking van slechts 5,5 miljoen mensen.

Dreun op hoofd

Zij zagen Harder onbevreesd sleuren, beuken, tackelen, schieten en koppen tegen de Oostenrijkse vrouwen en hielden de adem in toen ze een dreun op haar hoofd kreeg. Alleen is Harder er gewoon bij om de voor Denen net zo unieke finale mee te maken. Zeker drieduizend fans willen naar Enschede afreizen.

"Dit is groots en nóóit eerder gebeurd”, straalt Harder. „Als je voor dit toernooi had gezegd dat we de finale zouden halen, dan had je me verrast. Maar hier staan we dan. We hebben het blijkbaar erg goed gedaan. Het wordt een grote wedstrijd en ik ben blij dat het tegen Nederland is, want ze verdienen het echt om hier te staan. Het zal funny worden, zeker met de volle tribunes en alles eromheen.”