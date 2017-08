Praatpaal Foppe: 'Wat ik vooraf heb verteld, is uitgekomen'

Hij komt dit EK bewust nauwelijks in beeld en neemt tijdens wedstrijden plaats op de tribune. "Uiteindelijk slokt zo’n project als het EK weer je hele zomer op, maar het is wel een móóie zomer geworden”, gniffelt de ervaren oefenmeester. "Toen ik eerder dit jaar net bij de technische staf kwam, voetbalden de meiden nog heel rommelig. Maar dat is in de loop van de tijd zó véél beter geworden. Daaraan heeft iedereen zijn steentje bijdragen. Ik ben hartstikkene dankbaar dat ik dit allemaal nog mag meemaken.”

Gemoedelijk

De Haan ziet de nodige gelijkenissen met 2006 en 2007, toen ’zijn’ Jong Oranje twee keer op rij het EK won en ook uitgroeide tot een hype in Nederland. "Maar dit toernooi is nog véél grootser. Wat ik ook mooi vind, is dat mensen met hun hele gezin de wedstrijden komen bezoeken. Mijn vrouw gaat elke keer weer met onze dochters, schoonzonen en kleinkinderen naar het stadion. Dat doe je bij Eredivisie-wedstrijden van de mannen niet meer zo snel. De sfeer tijdens dit EK is een beetje zoals het in de jaren ’60 bij het mannenvoetbal was: heel gemoedelijk.”

De Oranje-voetbalsters zijn allemaal dol op De Haan, zoveel is wel duidelijk. Na elke gewonnen wedstrijd bespringen ze hem massaal. "Ach, ik doe niets speciaals, hoor”, zegt de Friese knuffelbeer bescheiden. "Ik ben vooral de praatpaal. Ik vertel de meiden verhalen, bijvoorbeeld over wat er kan gebeuren tijdens zo’n toernooi. Er vallen altijd mensen af, er zijn altijd teleurstellingen, er zijn spelers die op een voetstuk worden gezet. Hoe ga je daar mee om en kun je de focus op het voetbal houden? Met dat soort dingen help ik ze. Maar nu stop ik weer met praten, hoor. Het draait niet om mij.”