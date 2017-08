'Dat heeft ook iets met angst te maken bij Schippers'

"Ze is heel erg eager om te winnen. Dat heeft ook iets met angst te maken. Zo van: als ik die 100 meter verknal, heb ik altijd die 200 meter nog. Maar zo werkt het doorgaans niet. Je bent wel of niet in vorm. Wanneer het op het ene onderdeel niet goed gaat, lukt het op het andere vaak ook niet.”

Foto: ANP

Kraaijenhof denkt wel dat Schippers tijdens deze wereldkampioenschappen goed zal presteren. „Het zou me smerig tegenvallen wanneer ze de 200 meter niet wint. Ik zou niet weten wie haar echt kan bedreigen nu Elaine Thompson niet meedoet op die afstand. Op de 100 meter ligt het anders, want Thompson is momenteel wel erg snel. Dafne kan zomaar tweede worden, maar van een vijfde plaats moeten we ook niet schrikken. Hoe dan ook, het is haar geraden op beide afstanden haar beste jaartijd neer te zetten.”

Kraaijenhof is niet bezorgd omdat Schippers dit seizoen nog niet zo heel snel was. "Als je hard traint, kun je niet hard lopen. Het is de bedoeling dat je alleen hard loopt wanneer het echt telt.”

Foto: AFP

Kan Schippers in Londen net zo koelbloedig zijn als twee jaar geleden op de WK in Peking, toen ze zilver won op de 100 meter en goud op de 200 meter? "Toen was het gemakkelijker, want het verwachtingspatroon was lager”, zegt Kraaijenhof. "Wanneer je jong bent, is het sowieso eenvoudiger om onbevangen te zijn. Als het gaat om druk, zit ergens een optimum. Zonder druk ben je niks. Maar er kan ook net iets te veel druk zijn, zoals in Rio.

"Als het goed is, heeft Dafne daar haar lesje wel geleerd.” Kraaijenhof vindt het vreemd dat trainer Bart Bennema is vervangen door de Amerikaan Rana Reider. "Dat verbaasde me, Dafne heeft het onder Bart altijd heel goed gedaan. Maar Amerikanen zijn doorgaans heel goed in zichzelf promoten. Ik zou het als Nederlandse bond overigens nooit accepteren dat hij naast Dafne en Churandy Martina ook concurrenten uit het buitenland onder zijn hoede heeft. Hij wint dus altijd. Petje af, hij heeft het goed voor elkaar. Maar voor de Atletiekunie zou dat onverteerbaar moeten zijn.”