De Jamaicaanse sprinter loopt zaterdag eerst de halve finales van de 100 meter en hoopt daarna zijn afscheid luister bij te zetten met de wereldtitel op het koningsnummer. Het zou zijn vierde wereldtitel betekenen op het koningsnummer. Een prestatie die in het verleden nog niemand neerzette.

Een beetje in de schaduw van Bolt komt Dafne Schippers voor het eerst in actie in het olympisch stadion. De Utrechste moet de series van de 100 meter zien te doorstaan. Dat moet geen probleem zijn voor de Nederlandse, die bij de vorige WK zilver won op dit nummer. Ook Naomi Sedney en Jamile Samuel starten in de series. De eerste drie van elke heat gaan naar de halve finales op zondag.

Sifan Hassan won vrijdag spelenderwijs haar serie van de 1500 meter en treedt zaterdag aan in de halve finale.

Europees kampioene Anouk Vetter begint aan de zevenkamp, evenals Nadine Broersen en Nadine Visser. De 100 meter horden is het eerste onderdeel en start om 11.00 uur. Verder moet Thijmen Kupers de series van de 800 meter lopen en komt Susan Krumin in actie in de finale van de 10.000 meter.