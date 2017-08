Dat deed hij ook nog door de als eerste geplaatste Tomas Berdych te verslaan. Kokkinakis klopte de Tsjech in drie sets: 3-6 7-6 (5) 6-4.

"Ik heb dit jaar al wel vaker een goed niveau gehaald, maar deze week lukt het me eindelijk een paar keer op rij'', zei de 21-jarige Kokkinakis, die het in de eindstrijd opneemt tegen Sam Querrey. De Amerikaanse nummer twee van de plaatsingslijst, had drie sets nodig tegen de Bosniër Damir Dzumhur: 3-6 6-4 6-4.