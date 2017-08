Vitesse-spelers: ‘Kuip motivatie’

De Kuip is uitverkocht met vrijwel alleen Rotterdamse fans. Uit onvrede over de verdeling van de kaarten boycotten de supporters van Vitesse het duel in Rotterdam. In het uitvak zijn van alle achttien Eredivisieclubs achttien vertegenwoordigers die een spandoek zullen ontrollen, waarmee de Vitesse-fans hun onvrede nogmaals kenbaar zullen maken.

Het spelen in een Kuip met alleen maar Feyenoord-fans schrikt de Vitesse-spelers in het geheel niet af. Ze zien het alleen maar als een extra uitdaging en motivatie. "Het is altijd mooi om in De Kuip te spelen. De sfeer is heel vijandig, maar dan ben ik op mijn best. Het haalt het beste in me naar boven. Met Ajax heb ik daar ook altijd goede resultaten gehaald”, aldus Thulani Serero, het nieuwe zenuwcentrum van het Vitesse-middenveld, die met Ajax tweemaal won in De Kuip van Feyenoord en éénmaal gelijkspeelde.

Ook nieuwkomer Fankaty Dabo, de enige Chelsea-huurling die aan de aftrap zal staan vanmiddag om 18.00 uur, kijkt er naar uit om in De Kuip te spelen. 'Ik heb gehoord dat Feyenoord goede spelers en vijandige fans heeft, dus het zal zwaar worden. Maar ze moeten ons niet onderschatten, want dan kunnen juist zij een opdoffer krijgen.”