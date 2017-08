Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Verhaegh breidt Nederlandse enclave uit bij Wolfsburg

57 min geleden ANP

Paul Verhaegh zet zijn voetballoopbaan voort bij VfL Wolfsburg. De aanvoerder van FC Augsburg bereikte zaterdag overeenstemming met zijn werkgever over ontbinding van zijn nog één jaar doorlopende contract. "Na zeven geweldige jaren is het een raar idee dat ik het shirt van Augsburg niet meer zal dragen'', zei de 33-jarige verdediger over zijn overgang.