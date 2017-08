Mahrez wil Leicester verlaten: 'Wil met Roma praten'

Mahrez gold in het seizoen 2015-16, het kampioensjaar van Leicester City, als een van de absolute smaakmakers in de Premier League. Afgelopen seizoen had de middenvelder het echter moeilijker. Nu AS Roma zich voor hem gemeld heeft, hoopt Mahrez een andere uitdaging aan te gaan.

"Ik weet dat Roma zich gemeld heeft, maar er is nog niets rond. Daarom kan ik op dit moment weinig doen. Het is echter een geweldige club, waar ik graag mee zou praten", vertelt Mahrez aan Sky Sports. "Dat kan op dit moment niet, totdat Leicester hun bod heeft geaccepteerd."

Mahrez wacht zijn situatie geduldig af. "Leicester weet wat ik wil, maar ik blijf mijn best doen voor de club."