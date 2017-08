"Het was een goede race, ik liep makkelijk. De start was ook goed en de regen hinderde me niet. Ik ben dat wel gewend'', zei ze naar haar race.

Schippers, die twee jaar geleden zilver veroverde op de 100 meter bij de WK in Peking, maakte zich niet druk om haar tijd, die niet zo heel goed was. "Ach, dat zegt niets. Het gaat hier niet om tijden, maar om de medailles. Ik ben zeer tevreden, het lichaam voelt goed, ben in het geheel niet moe. Ik kijk uit naar de halve finales."