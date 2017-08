Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Visser zakt naar vierde plaats op zevenkamp

56 min geleden ANP

Nadine Visser heeft na het tweede onderdeel op de zevenkamp bij de WK atletiek in Londen haar koppositie moeten prijsgeven. De 22-jarige Nederlandse meerkampster, die zaterdag opende met winst op de 100 meter horden in 12,85, viel met 1,77 bij het hoogspringen terug naar de vierde plaats in de tussenstand.