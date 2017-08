Landa wint Burgos, López pakt slotetappe

Landa maakte in de Ronde van Frankrijk indruk als meesterknecht van eindwinnaar Chris Froome. Hij won in Burgos afgelopen week de eerste en derde etappe. In de bergachtige finale van de slotetappe nam de Spanjaard zelf de regie in handen en kreeg hij alleen gezelschap van zijn landgenoot Enric Mas van Quick Step en de Colombiaan López, respectievelijke de nummer drie en vijf in het klassement. López won en Landa verzekerde zich met de derde plaats van de eindzege.

Landa won eerder dit jaar een etappe en het bergklassement in de Ronde van Italië.