Berghuis bij Feyenoord, Vitesse met verwachte elf

47 min geleden

Steven Berghuis start zaterdag direct in de basis bij Feyenoord, dat het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal opneemt tegen Vitesse. De Arnhemmers treden in Rotterdam aan met de verwachte basiself.