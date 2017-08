Marianne Vos pakt Europese titel

Voor Vos, die driemaal wereldkampioene op de weg werd, is het haar eerste Europese titel. ,,Ik ga hier echt van genieten'', lachte ze aan de finish. ,,Het was een lastige race, met die wind en regen. Het was echt lastig om in een goede ontsnapping te zitten. Uiteindelijk is het wel gelukt. Op weg naar de finish heb ik alles gegeven. Gelukkig was dat voldoende voor deze titel."

Vos volgde haar landgenote Anna van der Breggen op. De olympisch kampioene veroverde vorig jaar in het Franse Plumelec de Europese titel. Afgelopen donderdag werd wielrenster Ellen van Dijk al Europees kampioen tijdrijden in Herning.