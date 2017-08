premium

Volleybalsters Brazilië en Italië in finale World Grand Prix

29 min geleden ANP

De finale in de World Grand Prix gaat tussen de volleybalsters van Brazilië en Italië. De twee ploegen schakelden zaterdag in de halve finales in het Chinese Nanjing respectievelijk Servië en China uit. Die laatste twee landen stonden vorig jaar nog in de olympische finale, waarin China het goud veroverde.